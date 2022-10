PUBLIK ON PIMEDUSES! Telekanal avaldab, kuidas jagunevad tantsusaate hääled ja miks tantsutähtedele tehtud kõnede arvu ei näidata

Sel pühapäeval eetris olnud „Tantsud tähtedega” otsesaade kinnitas taas, et rahvahääl on tõesti kõikvõimas, sest žürii poolt madalaimad hinded saanud Svjata Vatra solist Ruslan Trochynskyi pääses koos partner Anabel Aunverega järgmisesse saatesse. Välja langesid aga Juss Haasma ja Kerstin Kruuse, kes žürii hinnete järgi polnud sugugi viimased. Uurisime TV3st, kuidas siis ikkagi telefonikõnedest tulevad toetuspunktid jagunevad ning kui määravaks need osutuvad?