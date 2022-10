EI SÕJALE! Vene kodanik: „Ma lähen pigem vangi, kui võitlen Ukrainas!“

34aastane vene rahvusest Mihhail on mehaanik. Vaatamata sellele, et Venemaa on muutumas üha autoritaarsemaks riigiks, kus kodaniku- ja inimõigusi on kärbitud, väidab Mihhail, et Venemaa põhiseadus annab talle õiguse keelduda südametunnistusest. Ta keeldub Ukrainas sõdimast.