Välisminister Reinsalu: uus sanktsioonipakett tuleb venitusteta jõustada

Välisminister Urmas Reinsalu sõnul on äärmiselt oluline kiirendada järgmise sanktsioonipaketi vastuvõtmist, et karmistada ja tugevdada piiravaid meetmeid Venemaa vastu ning tegutseda süsteemselt selle nimel, et agressiooni hinda Venemaa jaoks järjepidevalt tõsta. „Euroopa Ülemkogu põhimõtteline otsus tugevdada Venemaa-vastaseid sanktsioone on poliitiline tahteavaldus, mis tuleb kiiresti ellu viia,“ rõhutas Reinsalu.