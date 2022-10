Kassirünnaku tõttu kutsuti kohale mupo

Mõni aeg tagasi laekus mupo korrapidajale kaebus, et Põhja-Tallinna ühel vaiksel põiktänaval toimus koerarünne.Selgus, et ründajaks pooleks oli hoopis must kass. Õnneks viibisid piirkondlikud inspektorid sel hetkel sündmuskoha lähedal ning kohale jõuti loetud minutitega. „Ees ootas trepil rahumeelselt nurruv must kõuts. „Väga rahulik ilus loomake,“ rääkis mupo Põhja-Tallinna piirkonna peainspektor Oksana Sviridenko. „Mitte miski ei viidanud sellele, et loom oleks agressiivne või et ta oleks kümmekond minutit tagasi kedagi rünnata võinud“. Ka kassi omaniku imestus oli suur – tema sõnul on kass rahuliku iseloomuga aialoom ja pole varem territooriumilt lahkunud. Osapooltega vesteldes selgus Sviridenko sõnul, et linnakodanik jalutas rihmastatud koeraga vaiksel kõrvaltänaval, kuni lemmik hakkas ühe jalgvärava juures nuuskima ja klähvima. Vaevalt olid nad mõned sammud edasi astunud, kui kõnnitee ääres seisva auto alt tormas välja must vihane sisisev kass ning ründas koera, vahendas peainspektor. Pärast jooksis kass tagasi aeda. „Õnneks piirdus kõik rahumeelse vestlusega, koera kriimustused ei olnud ohtlikud ja lahku mindi teadmisega, et loomad võivad käituda ütlemata ettearvamatult ning ettevaatus on alati tervitatav“