BLOGI | USA lubab Ukrainale vankumatut pühendumust. Zelenskõi süüdistab Venemaad viljalaevade viivitamises

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi süüdistas Venemaad enam kui 150 laeva läbisõidu viivitamises, mis pidid läbi Musta mere vilja eksportima. Ta ütles videopöördumises, et Venemaa tegevus tähendab, et Ukraina on tarninud kolm miljonit tonni plaanitust vähem vilja.

Ühendkuningriik, Prantsusmaa ja Saksamaa on kutsunud üles algatama ÜRO poolset uurimist süüdistuste kohta, et Venemaa kasutab Ukrainas Iraani droone. Kui see osutub tõeks, rikuvad need väited ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni (UNSCR) 2231.

Pentagon avaldas USA kaitseministri kõne Ukraina kaitseministri Oleksii Reznikoviga. USA kaitseminister Lloyd J Austin III lubas „USA vankumatut pühendumust“ ja toetada Ukrainat Venemaa vastu.

Pentagon kinnitas ka kõnet USA kaitseministri ja Venemaa kaitseministri vahel. Nad ütlesid, et Austin „rõhutas suhtlusliinide säilitamise tähtsust“ Sergei Shoyguga.

Ukraina teatas, et Venemaa on alates 10. oktoobrist tabanud vähemalt poolt Ukraina soojusenergia tootmisvõimsusest. Energeetikaminister Herman Haluštšenko ütles, et kannatada on saanud 30–40% kogu riiklikust elektritaristust, kuid mitte kõik kahjustatud jõuallikad pole lakanud täielikult töötamast.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et kaitseminister Sergei Šoigu ja tema USA kolleegi Lloyd Austini vahel toimus telefonivestlus. Avalduses öeldakse: „Arutati rahvusvahelise julgeoleku aktuaalseid küsimusi, sealhulgas olukorda Ukrainas.“

Ursula von der Leyen ütles, et Ukraina vajab Euroopa toetust nii kauaks, kui vaja.

Okupeeritud Hersonis asuv Venemaa ametiisik lükkas tagasi Kiievi väited, et Venemaa on alustanud piirkonnas hüdroelektrijaama tammi kaevandamist.

Peaminister Kaja Kallas ütles reedel, et Euroopa Liit peaks kasutama üle 300 miljardi eurot külmutatud Venemaa välisvarasid Ukraina abistamiseks.

Ukraina sõjaväelased ja diplomaadid töötavad selle nimel, et hoida ära Valgevenest lähtuv sõjaline oht ning valmistada Ukrainat igaks stsenaariumiks nii palju kui võimalik ette. „Kahtlemata teeb Putin kõik endast oleneva, et kaasata Valgevene relvajõud sõjalisse konflikti Ukrainaga. Eesmärk on selge: avada teine rinne Ukraina vägede sidumiseks ja vastavalt nõrgendada meie vastupealetungi survet lõunas ja idas,“ ütles välisminister Dmõtro Kuleba teleülekandes.

Volodõmõr Zelenskõi büroo on lubanud, et „ei allu rahule sunniviisiliselt“ - ähvardades anda tugevama tagasilöögi, kui Venemaa hävitab Hersonis hüdroelektrijaama tammi. Ukraina presidendi kantselei juht Andri Yermak väitis, et Venemaa on võtnud kasutusele Kahhovska HEJ hävitamise, kuna „tuumaväljapressimine ei toiminud“.