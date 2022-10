GALERII | Kuressaares sai tutvuda NATO liitlaste tankidega

„Õppuse esimene oluline mõõde on see, et kaitseliidu tankitõrjujad saavad liitlastega koos erialaoskuseid arendada,“ rääkis Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik kaptenleitnant Arto Reinmaa. „Teine mõõde on NATO liikmelisuse näitamine siin Saaremaal: saarlased näevad, et liitlased on kohal ja saavad neid otsesõnu näha ja katsuda. Liitlased saavad näha Saare- ja Muhumaad ja tutvuda meie inimestega. Liitlaste käigud Saaremaale on muutunud iga-aastaseks ja regulaarseks. Mida tihedamad on sidemed, seda kindlam meie sõjaline julgeolek.“