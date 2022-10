SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina väljaanne: Valgevenes käib salajane mobilisatsioon

Väljaanne Kyiv Independent kirjutab, et Valgevenes toimub varjatud mobilisatsioon. Valgevenelased ise pole Ukraina kui oma hea naabriga sõdimisest huvitatud, diktaator Aljaksandr Lukašenka (pildil) aga kurdab, et „terrorioht“ tema riigile aina suureneb. Riiki on saabumas 9000 Vene sõdurit, et moodustada koostöös Valgevene vägedega uus ühine üksus. Lukašenka sõnul hakkab see üksus kõigest Valgevene piiril patrullima – diktaator teab, et tema rahvas ei ole naabriga sõdimise fännid, kuid teisalt on ta ka Putinil korralikult pihus. Enamik üksuse võitlejatest on tema kinnitusel siiski valgevenelased, umbes 70 000 meest. Mis on sel pildil valesti? Valgevenel ei ole hetkel nii palju sõdureid.