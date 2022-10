MOSKVA TROOJA HOBUNE: Orbáni Putini-armastus ajab Varssavit ja Budapesti tülli

Poola – riik, mis on võtnud avasüli vastu kõige rohkem Ukraina sõjapõgenikke Euroopas ning on saatnud ukrainlastele miljonite eest sõjavarustust. Ungari – riik, mille peaminister ihub endiselt hammast odava Venemaa gaasi peale ning keeldub põhimõtteliselt konfliktis pooli valimast. Pole ime, et kahe vana sõbra ühine koostöö ja vastastikune sümpaatia on pärast sõja algust otsa saanud.