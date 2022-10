TOP | Droonide sõda

Ukrainas toimuvast on saamas droonide sõda. Tsiviilelanike seas külvavad surma ja hävingut Iraani kamikaze-droonid, Ukraina sõjaväel aitavad edukalt tegutseda tippklassi militaardroonid. Osavnäpud suudavad hävingut külvata ka lihtsamate droonidega. Kas sõja võidab see, kellel on paremad droonid?