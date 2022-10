USKUMATU TEOORIA: lõhnaküünlad ennustavad Covidi tõusu?

Kuu alguses otsustas USA haiguste tõrje ja kontrolli keskus (CDC) lõpetada igapäevase koroonastatistika avaldamise ja teeb seda sarnaselt meie terviseametiga nüüd kord nädalas. Põhjuseks on see, et suur hulk inimesi saab nakatumisest teada koduse testiga ning kaugeltki mitte kõik neist ei anna sellest teada oma perearstile. Statistika ei kajasta enam tegelikkust, leiab CDC.