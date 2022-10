Georg Malvius | Söök, võrratu söök

Keskaja algusest saati on pearoog olnud teravili. Liha oli liiga kallis! Hispaania ja Portugali impeeriumi laienemisega 1580-1640 lisandus menüüsse Kagu-Aasia köök. 1800. aastaks oli suhkurust saanud töölisklassi toidusedelis üheks kindlaks koostisosaks. Töölistele sümboliseeris see kasvavat majanduslikku vabandust ja staatust. Esimese maailmasõja ajal kuivasid toiduvarud kokku, tuues kaasa meeleavaldused! Venemaal tipnes see 1917. aastal tsaari kukutamisega. Teise maailmasõja ajal üritas natsi-Saksamaa oma elanikke toita okupeeritud riikidest toodud toiduvarude abil ning juute, poolakaid, venelasi jt tahtlikult toidust ilma jättes.