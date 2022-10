Tänavused liba-Nobelid: skorpionide kõhukinnisus ja parim moodus uksenupu keeramiseks

Ig Nobeli auhindu on jagatud juba 1991. aastast saadik. Liba-Nobelid on väljaande Annals of Improbable Research („Äraarvamatute uuringute annaalid“) vaimusünnitis ning kaassponsoriks on nimeka Harvardi ülikooli Radcliffe'i instituudi ulmeühing ja sealsete füüsikatudengite liit. Alguses oli Ig Nobel mõeldud Nobeli auhinnatseremoonia pilkamisena ja lubas esile tõsta uuringuid, mida ei saa ega tohigi korrata. Kuid nüüdsel ajal tunnustatakse liba-Nobeli auhindadega teadustöid, mis on küll naljakad, kuid ikkagi väärtuslikud, märgib Gizmodo.com. Teisisõnu: tunnustatakse saavutusi, „mis esmalt ajavad inimesed naerma ja seejärel panevad mõtlema“.