VIDEO | Grosberg: Kahhovka tammi mineerimise eesmärk on takistada Ukraina üksuste edenemist

Valgevene juht Aljaksanr Lukašenka on öelnud, et seal luuakse alaline väegrupeering Vene ja Valgevene relvajõududest. Grosbergi sõnul pole täna aga ühtegi märki regulaarse väegrupeeringu ellukutsumisest.

„Hindame, et tegemist on probleemi lahendamisega, kus Venemaal ei jätku instruktoreid väljaõppe läbiviimiseks. Selleks kasutataksegi Valgevene relvajõude. Tõenäoliselt lõpetavad need väljaõppe läbinud mobiliseeritud Ukraina sõjas,“ sõnas Grosberg.

„Sellest tulenevat ohtu Baltikumile või NATOle hindame väga madalaks. Loomulikult on võimalus, et seal ette valmistatud üksusi kasutatakse põhjasuunalise operatsiooni läbiviimiseks Ukraina vastu, aga ka see saab juhtuda mitte varem kui järgmisel kevadel. Tänase päeva seisuga on Ukraina oluliselt rohkem valmistunud selliste rünnakute tõrjumiseks Kiievi suunalt,“ selgitas Grosberg.