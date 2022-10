Kapo ja päästeameti juhikandidaadid on teada. PPA peadirektori kandidaat ootab peaministri heakskiitu

„Päästeamet ja kapo on mõlemad Eesti siseturvalisuse ja elanike kaitse tagamisel olulise tähtsusega, mistõttu on kandidaatide valik ülimalt kaalukas otsus,“ ütles siseminister Lauri Läänemets.

Läänemets esitas Päästeameti peadirektori kandidaadiks Margo Klaose, kes praegu töötab Päästeameti Lõuna päästekeskuse juhi ja Lõuna-Eesti regionaalse kriisikomisjoni esimehena. Lisaks pikaajalisele töökogemusele päästevaldkonnas on Klaos olnud Riigikantselei elanikkonnakaitse rakkerühma juht ning Sisekaitseakadeemia õppejõud. Lisaks on Klaos Päästeameti esindaja Euroopa Päästepealike Assotsiatsioonis FEU ning Eesti Tuletõrje- ja Päästepealike Liidu juhatuse esimees. Klaosel on Tallinna Tehnikaülikoolist magistrikraad haldusjuhtimises ning ta jätkab õpinguid Tartu Ülikoolis sotsioloogia doktoriõppes. Ta on cum laude lõpetanud ka Eesti Riigikaitse Akadeemia Päästekolledži.

Kaitsepolitseiameti peadirektori kandidaat on pikaajalise kaitsepolitseiameti staažiga Margo Palloson. Pallosonil on Tallinna Tehnikaülikoolist magistrikraad rahvusvahelistes suhetes ja Euroopa-Aasia uuringutes ning ta on lõpetanud Sisekaitseakadeemias kohtueelse uurimise eriala.

2004. aastal andis president Arnold Rüütel Pallosonile lipniku auastme.

2018. aastal andis president Kersti Kaljulaid Pallosonile Kotkaristi IV klassi teenetemärgi pikaajalise ja tulemusliku töö ees Eesti julgeoleku tagamisel ja põhiseadusliku korra kaitsel.

Peadirektorid nimetab ametisse Eesti vabariigi valitsus, kuulates ära riigikogu õiguskomisjoni ja KAPO juhi puhul lisaks ka julgeolekuasutuste järelevalve erikomisjoni hinnangu.

„Tunnustan ja tänan KAPO ja Päästeameti tänaseid peadirektoreid, kes on oma ametiülesannetes aidanud oluliselt kaasa meie siseturvalisuse tagamisele, eriti viimaste aastate kriisides, mil kogu valdkond on pidanud kandma erakordselt suurt vastutust ning panustama oluliselt rohkem, kui nende tavatööülesanded ette näeks. Meie siseturvalisuse tagajad on näidanud suutlikkust kohaneda ning erakordselt head töövõimekust ning see on kindlasti tunnustus nende praegustele tippjuhtidele,“ ütles Läänemets.