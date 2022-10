Aita leida Raekoja platsile jõulupuu!

Kesklinna vanema Monika Haukanõmme sõnul pole Tallinna tähtsaima jõulupuu otsingud tänavusel aastal nii hõlpsalt läinud kui varasematel aastatel. „Pakkumisi on küll laekunud, aga esimest äratundmist, et see on nüüd see sobilik puu, pole veel tekkinud. Lisaks pole mõned väljapakutud puud vastanud kõigile soovitud tingimustele, kas siis ligipääsetavuse või läheduses asuvate elektriliinide tõttu,“ Haukanõmm. „Olen siiski lootusrikas, et kümne päeva pärast on meil kõigile ootustele vastav esinduspuu olemas ning saame selle novembri keskel kõigi rõõmuks ka Raekoja platsile paigaldada.“