SÕJAKOKKUVÕTE | Vene hävitaja tulistas Briti lennuki lähedal välja raketi

Ühendkuningriigi kaitseminister Ben Wallace teatas, et 29. septembril lasi Vene hävitaja kogemata välja raketi, kui see Musta mere kohal Suurbritannia kuningliku õhuväe lennukiga kohtus. Wallace lisas, et Venemaa sõnul oli selle põhjuseks tehniline rike. Rahvusvahelises õhuruumis mere kohal patrullinud ja relvastamata RAFi lennuk suhtles kahe Venemaa hävitajaga Su-27 (pildil). Venemaa tunnistas, et suhtlus toimus tõepoolest rahvusvahelises õhuruumis ning raketi välja tulistamine toimus kogemata. Wallace sõnas, et nende patrullid on taaskäivitatud, kuid edaspidi saadavad neid hävitajad. Wallace lisas, et Ühendkuningriik ei pea intsidenti sihilikuks eskalatsiooniks ja ka nende analüüs kinnitab, et tegemist oli rikkega.