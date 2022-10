Ahvidki kasutavad seksilelusid

Teadlased leidsid, et Indoneesias elavad pikasabalised makaagid toksivad ja nühivad eneserahulduseks oma sugueludeid vastu kivisid. Ajakirjas New Scientist avaldatud uurimus kinnitab samade teadlaste varasemat hüpoteesi, et ahvid kasutavad masturbeerimiseks abivahendeid.