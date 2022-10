700 aasta tagune katk mõjutab endiselt meie tervist

Must surm tappis Euroopas ligi poole elanikkonnast ja vajutas nimkonna geneetilisele koodile nii tugeva pitseri, et see mõjutab meie tervist veel ligi 700 aastat hiljem. Sajanditevanuste skelettide DNA-uuringust leiti mutatsioone, mis aitasid inimestel katku üle elada. Kuid neidsamu mutatsioone seostatakse autoimmuunhaigustega, nagu näiteks Crohni tõbi, mis piinavad tänapäeva inimesi.