Juhtkiri | Kas hääletu alistuja Päts ikka väärib järjekordset ausammast?

Kindel ei saa olla selleski, kui kauaks Päts praegusesse kohta jääb, sest kui mingi ime läbi peaks minema Estonia teatri juurdeehituseks, peab riigi pea koppadele ja kraanadele ruumi tegema. Mis on üldse õnnestunud skulptuuri mõõdupuu? Rahvas pildistab end küll Tallinna vanalinnas nii korstnapühkija kui Viru tänava veise juures, kuigi asjatundjad neid kunstiks ei pea. Jaak Joala uuenduslik kuju oli Viljandis turismimagnetiks, kuid ometi jäi tema iga üürikeseks. Pätsi võib oodata ka Tammsaare saatus ning kuju alus võib muutuda välibaariletiks või hoopis rularambiks seni Estonia treppidel harjutavate trikitajate jaoks. Viimasega on hädas olnud ka vabadussammas, kus noorte peletamiseks on treppidesse suisa metallogasid sisse taotud.