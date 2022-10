TEGUTSE KOHE! Mida teha, kui keegi lubab endalt otseülekandes elu võtta?

Kolmapäeva pärastlõunal teatas Lääne prefektuur oma Facebooki-lehel, et on kadunud naisterahvas, kelle asukoht on siiani teadmata. Postitust on jagatud pea poolteist tuhat korda ning selle kommentaarides tuleb välja kõhedust tekitav asjaolu. „TikToki laivis on ta kogu aeg rääkinud, et teeb enekat ja et ta poob üles ennast,“ kirjutab postituse alla üks kodanik. Kadunud naisterahvas olevatki eestlaste seas üsnagi populaarne just oma TikToki otseülekannete poolest.