Nutikell, mis peab vastu ja tuleb kaasa igale seiklusele

Watch5 Pro nutikellal on täiesti uus teekonnatreeningu funktsioon, mis laseb sul importida GPX formaadis treeninguteekonnad oma nutitelefonist kella ja sünkroonida teekondade nimekirja.

Galaxy Watch5 Pro nutikellaga treenides, saad salvestada kõik joostud sammud, põletatud kalorid ja muud. Tänu treeningusalvestamisele on võimalik silma peal hoida rohkem kui 90 erineval treeningul. Seda kartmata, et kellal võiks aku tühjaks saada, sest Watch5 Pro on meie kantavate seadmete seerias kõige suurema akuga.