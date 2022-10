Küsimus | Miks paikneb Pätsi monument Estonia teatri autoparkla ääres?

Teemale on korduvalt tähelepanu juhtinud Kunstiülikooli rektor Mart Kalm, näiteks: „Mind isiklikult pahandab Estonia puhul, et sealses majas ei oska töötajad käituda rahvusooperile vääriliselt ja peavad parklat ümber oma maja. See on niivõrd selgelt Estonia ümbrust õõnestav häbitegu. Ka muusikainimesed peaksid kasutama linna avalikke parklaid, mitte tooma oma autosid linna esindusparki.“ (Pealinn.ee).