Eesti pakirobotid jõudsid Illinoisi ülikooli üliõpilaskülla

Leht tutvustab, et robotitel on mitmesuguseid turvameetmeid, sealhulgas sisseehitatud kaamerad ja sireenid. Roboteid laetakse üleöö ülikoolilinnakus asuvates laadimispunktides ja päeval liiguvad nad kolme kilomeetri raadiuses. Ettevõtte sõnul võivad need ühe laadimisega töötada peaaegu terve päeva.