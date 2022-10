Mart Soidro | Eesti 200 käiguvahetusest ja perspektiividest

Laupäeval valis Eesti 200 napi häälteenamusega partei uueks juhiks Lauri Hussari (49) – ta sai erakonna liikmetelt 101 häält. Senine esimees Kristina Kallas (46) kogus 94 valija toetuse. Kolmas kandidaat Hendrik Johannes Terras (31) teatas aga enne valimisi, et võtab oma kandidatuuri tagasi ja soovitas tema toetajatel hääletada Hussari poolt. Ilmselt saigi see viimase hetke samm otsustavaks esimehe valimistel. Mooramaa mees on oma töö teinud, mooramaa mees võib minna?