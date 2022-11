Mida teha, kui sinu lasteaialaps on kogu aeg haige?!

Spetsialistide sõnul võib väikelaps haigestuda tavalistesse viirusnakkustesse viis kuni kümme korda aastas. Kõige sagedasemalt juhtub see sügistalvisel ajal.

Ülemiste hingamisteede nakkushaigusi põhjustab üle 100 erineva viiruse ning et lapsed on lasteaias ninapidi koos, pole ka ime, et nad kergesti nakatuvad. Pealegi pole väikeste laste immuunsüsteem nii välja arenenud, et jaksaks pidevalt nakkustega võidelda. Kui veel mõned aastad tagasi võisid vanemad oma lapse ka poolhaigena lasteaeda sokutada, siis nüüd on selle osas mindud tunduvalt rangemaks. Oma rolli on mänginud koroonaviiruse levik.

Samas on vanema jaoks kurnav – nii vaimselt kui finantsiliselt – olla pidevalt oma võsukesega haiguslehel. Hea, kui samal ajal saab kodus töötada, kuid kõikidel taolist võimalust ei ole. Et sellest nõiaringist välja pääseda, tasub oma lapse immuunsust turgutada.

Anna lapsele vajalikke vitamiine. Lapsed võivad olla pirtsakad sööjad – kord ei sobi üks toit, siis teine. Nende arvates on õige toit makaronid viineritega… mis kahjuks ei anna sobivas koguses vitamiine. Selleks, et terve püsida, peaks laps tarbima A-, C-, D-, B6- ja B12 vitamiini ning kaltsiumi. Neil kõikidel vitamiinidel on oma roll, et immuunsust turgutada ja aidata püsida terve.

Olgem ausad, anda iga päev lapsele mitut erinevat vitamiini, oleks üsna tüütu. Rääkimata sellest, et laps hakkab tõenäoliselt protesteerima. Hea variant on puuviljamaitseline Floradix Kindervital, mis on spetsiaalselt lastele mõeldud toidulisand ja sisaldab kõiki eelpool mainitud vitamiine. Hetkel toimub ka kampaania, et kui osta üks Floradixi toode, siis saab teise tasuta.

Vedela toidulisandi plussiks on ka tõik, et see imendub tablettidest märksa kiiremini. Lisaks võtavad lapsed meeleldi just vedelal kujul vitamiine, sest tableti neelamine võib tunduda ebamugav.