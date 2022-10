Kuidas ennast kaitsta sügiseste viirusnakkuste eest?

Hingamisteede nakkushaigusi põhjustavaid viirusi on üle kahesaja. Eestis esineb sagedamini paragripi, rino-, adeno-, koroona- või RS-viiruse nakkusi. Gripiviirust esineb küll vähem, kuid see on vähemalt sama ohtlik kui koroonaviirus. Kuna viirusnakkuste kulg võib olla raske ning nad võivad tekitada erinevaid tõsiseid tervisehädasid, soovitavad arstid kasutada teatud vitamiine ja teisi bioaktiivseid aineid, et oma tervist säilitada ja organismi vastupanuvõimet tugevdada. Mõistlik on võtta õigeid aineid ning just õigetes, toimivates ja ohututes kogustes.

Millistest ainetest on viirusnakkuste korral tõesti abi?

Viimastel aastatel on kogu maailma arstiteadlased püüdnud leida aineid, millel oleks kõige suurem potentsiaal kaitsmaks organismi viirusnakkuste eest. Hinnates paljude erinevate bioaktiivsete ainete positiivset mõju, tegid teadlased kindlaks viis ainet, millel on kõige tugevam viirusevastane jõud. Kolm nendest ainetest – vitamiin C, vitamiin D ja tsink – on juba pikemat aega teada ja tuntud oma immuunsüsteemi toetava ja viirusnakkust pärssiva mõju poolest. Kaks ülejäänud ainet – kvertsetiin ja melatoniin – on uued, aga samas tugevad viirusnakkuste vastu võitlejad.

Kvertsetiin – uus tugev tegija viirustevastasel rindel

Kvertsetiin on taimne flavonoid, mida on edukalt kasutatud südame tervist toetavates toidulisandites. Uuemad uuringud on tõestanud, et kvertsetiin on tugev abiline hingamisteede viirusnakkustega toimetulekuks. Kvertsetiin pärsib viiruse rakku sisenemist ning aitab teha kahjutuks viiruse poolt tekitatud toksiine. Kvertsetiin aitab ka vähendada põletikku ning vältida viirusest tingitud rakkude kahjustust. Lisaks sellele parandab kvertsetiin kopsude vere- ja hapnikuvarustust, mis on eriti oluline ägeda hingamisteede nakkuse korral.

Melatoniin – palju enamat kui ainult unehormoon

Enamus meist teab ja tunneb melatoniini kui unehormooni. Kapsli või keelealuse spreina manustatuna aitab melatoniin uinuda ning tagab rahuliku une. Lisaks sellele on uuringutega tuvastatud, et melatoniin on väga tugev antioksüdant, mis aitab neutraliseerida haigustekitajate poolt tekitatud toksiine. Melatoniinil on kindlaks tehtud ka põletikku pärssivad ja immuunsüsteemi talitlust toetavad omadused. Kokkuvõtvalt, melatoniinist on nakkuste ajal mitmekordne abi: ta aitab paremini välja puhata ja jõuvarusid taastada, võitleb viiruslike toksiinide ja põletikuga ning tugevdab immuunsust.