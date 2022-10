VIDEO | Reinsalu: mitmed Iraani inimesed saavad droonirünnakute eest sanktsiooni

Teine teema puudutas kirjanike toimetulekut. Autorihüvitiste fond on tõusmas 400 000 euro võrra. „Me oleme täna veel otsustamas selle üle, kuidas see fond jagunema peaks. See jaguneb tavapäraselt laenutuste ja paljundushüvitiste vahel ning debatte on tekitanud see, et kultuuriministrina ei ole ma öelnud vastust, kuidas see jagunemine täpselt käib. Ootan valdkonna ettepanekuid ja homme on kogunemas autorihüvitisfondi nõukogu, kes oma ettepaneku teeb ja selle järel kujundan ka oma seisukoha,“ rääkis Hartman. Lisaks on järgmise aasta riigieelarvesse sisse kirjutatud teavikute ostuks täiendavad 150 000 eurot.

Kolmas teema on seotud justiitsministeeriumi ehitusseadustiku eelnõuga. „Teatavasti on seal tekkinud erimeelsused minu ja justiitsministri arvamuste vahel. Tegin ettepaneku justiitsministrile kohtuda ja leida lahendused. Täna hommikul see kokkusaamine aset leidis ja ma usun, et me oleme jõudnud lähemale sellele, et eelnõu valitsuses heaks kiita. Minu jaoks on väga oluline, et jätkame valitsuse otsusega, punamonumendid ja mälestusmärgid maha võtta,“ ütles Hartman.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo andis ülevaate sõjapõgenike olukorrast Eestis.

Tänaseks on Eestis ajutist kaitset taotlenud 37 672 inimest, mis on 2,7 protsenti Eesti elanikkonnast. „Selle protsendiga oleme Tšehhi ja Poola järel kolmandal kohal,“ ütles Riisalo. „Aga teisel kohal oleme väga positiivse näitajaga ja see on osalemine tööhõives.“

Riisalo sõnul on Eesti juba alguses teinud targa valiku, kui me otsustasime, et ajutise kaitse saajad saavad edaspidi samasugust sotsiaalset kaitset ja eeskätt õigust ning sellega seotud kohustust iseendale elatist teenida ja tööl käia.

„Selle tulemusena oleme ligi 40 protsendiga saanud tööealised inimesed tööle.“

Riisalo loetles, et sõjapõgenikest on 41 protsenti alaealised, vanaduspensionäre on kaheksa protsenti, vanemahüvitise saajaid ehk väikelastega kodus olevaid emasid üks protsent, töötuid 14 protsenti ja tööl olevaid inimesi kõikidest ajutise kaitse saajatest 21 protsenti ja töötuna arvel 15 protsenti.