Võimuliialdus: gaasi lasknud ja teleskoopnuiaga löönud politseinik peab kannatanutele hüvitama 10 000 eurot

Mullu 15. mai öösel reageerisid Tallinnas patrullpolitseinikud öörahu rikkumise väljakutsele. Ühel hetkel tekkis olukord, kus territooriumil viibinud isikud hakkasid nõudma selgitusi, miks politsei nende territooriumil viibib. Kuna nad ei allunud korraldustele, kasutus üks politseinik nende suhtes gaasi. Seda eemalt näinud isik jooksis seltskonna juurde ja tõukas politseiametnikku. Viimane pani ta pikali maha. Samal ajal lasi juba varem gaasi lasknud politseinik seltskonna, sh juurde jooksnud isiku suunas uuesti gaasi. Too tõusis püsti, hoidis käsi näo ees ja jäi seisma. Gaasi lasknud politseinik tõmbas teleskoopnuia välja ja tõukas ta jõuliselt pikali maha. Arvestades seda, et isik oli just gaasi saanud, seisis paigal ning tal puudus teadmine, mida politsei temalt ootab, oleks politseinik pidanud teda hoiatama vahetu sunni kasutamise eest ja andma talle seadusliku korralduse. Eelnimetatud tegevus põhjustas isikule kergemaid tervisekahjustusi. Antud olukord tekitas ametnikes valmisoleku jõudu kasutada, kuna füüsiline kontakt oli juba aset leidnud.

Pärast seda lõi politseinik teleskoopnuiaga teist isikut, kes tema poole liikus. Löögi tagajärjel tekkisid isiku huulele rebimishaavad ja suust eemaldusid hambaproteesid. Alles siis tuli politsei poolt korraldus „pikali“. Gaasi lasknud ja teleskoopnuiaga löönud politseinikule esitati kahtlustus võimuliialduses, mis on ametiisiku poolt füüsilise jõu ebaseaduslik kasutamine.

Tänavu septembris sai prokurör kannatanute ja politseinikuga prokuratuuris kokku, et arutada kriminaalasja oportuniteediga lõpetamist. Politseinik palus kannatanutelt vabandust, et on tekitanud neile kehavigastusi ja vaimseid üleelamisi. Kannatanud nõustusid vabandusega. Samas toodi välja, et politseiniku tegevuse tõttu on ühe isiku hambad kahjustada saanud, mistõttu kulub palju raha hambaravile.

Harju maakohus lõpetas kriminaalasjas menetluse kahtlusaluse vähese süü ja avaliku menetlushuvi puudumise tõttu. Politseinikul on kohustus hüvitama kannatanutele tekitatud kahju 10 000 eurot. Politseinik on prokurörile kinnitanud, et ta on võimeline pangalaenu võttes selle summa ära maksma.