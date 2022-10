Endine tippkorvpallur Mihkel Tiks on Ukraina maja müügiga hädas

Merevaatega maja asub Jaltas ja see on müügis 5,5 miljoni rublaga. „Üritan müüa, aga ostuhuvi on nullilähedane. Lasen hinda alla iga kahe nädala tagant,“ rääkis endine tippkorvpallur ja oma elust Krimmis raamatu kirjutanud Mihkel Tiks Õhtulehele. Tema sõnul on pooleteise kuu jooksul üks huviline käinud maja vaatamas, kuid talle ei sobinud selle järsud trepid. Eestis taastab Tiks oma isatalu.