SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina luurejuht: suveks on sõda läbi

Vladimir Putin teatas kolmapäeval, et kirjutas alla seadusele, mis kehtestab sõjaseisukorra neljas Ukraina piirkonnas, mida Kreml on püüdnud annekteerida: Hersonis, Zaporižžijas, Donetskis ja Luhanskis. Sõjaseisukord muudab olukorra seal veelgi hullemaks: kuna Venemaa peab okupeeritud alade elanikke enda kodanikeks, kehtib neile seega ka sunniviisiline ajateenistus, vara konfiskeerimine, tsiviilisikute sunnitöö jne.

Öised õhurünnakud lõid pimedaks sadade tuhandete ukrainlaste kodud. President Volodõmõr Zelenskõi sõnul on vaenlased viimase nädala jooksul hävitanud peaaegu kolmandiku Ukraina elektrijaamadest. Inimeste külma ja pimeda kätte jätmine, nagu ka Iraani kamikaze-droonide kasutamine, on rakettide ja muu sõjamoona vähenemisel Kremli uued sõjapidamise ning rahva heidutamise viisid.

Ukraina kaitseluureagentuuri juht kindralmajor Kõrõlo Budanov (pildil) ennustab Kiievile juba selle aasta lõpuks uusi märkimisväärseid võite. Intervjuus väljaandele Obozrevatel sõnas ta: „Hiliskevadel hakkab see kõik läbi saama. Suveks peaks kõik juba lõppenud olema.“ Budanov usub, et Ukraina piirid saavad jälle asuma seal, kus nad olid 1991. aastal riigi iseseisvudes. Selle aasta sisse jäävad tema sõnul veel suured võidud – ta loodab, et nende seas saab olema ka Hersoni vabastamine.