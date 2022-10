Juhtkiri | Koer ei ole karvase näoga inimene

Bambi multikat vaadates üles kasvanud linnalapsed kipuvad unustama, et loom on loom, mitte looma kujuga inimene. Loomi ei tohi inimlikustada ega oodata neilt inimmaailma mõistmist. Sellest hoolimata on inimesi, kellele on koer pigem laps või mänguasi. On neid, kes võtavad ründekoeraks aretatud looma lihtsalt sellepärast, et see on lahe, adumata loomaga kaasnevat vastutust. Looma võtab ja tema eest vastutab alati täiskasvanu.

Kas on vaja karmimaid reegleid? Näiteks Saksamaal Hamburgis, Berliinis ja Thüringenis nõutakse seadusega koeraomanikult vastutuskindlustust. Kas on vaja rohkem koolitusi? Omanikele või koertele? Millist koolitust? Eksperte on uhhuudest kuni sellisteni, kes päriselt oskavad loomi koolitada. Loodusest võõrandudes kaotame ka loomadega ringikäimise oskused.

Kas teadvustame, et koer on kiskja? Koeri võib dresseerida, kuid inimkõnest nad aru ei saa. Koeraema ei räägi kutsikatega läbi, vaid õpetab neid füüsiliselt, mis mõnikord on päris valus.