Universaalteenus laieneb väikeettevõtetele. Michal: see on valuvaigisti keerulisel hetkel

Michali sõnul seab universaalteenuse osutamise mahupiiri Eesti Energia tõhusate seadmete võimsus, mis on on 4-4.5 TWh. Eraisikute tarbimismaht on 2TWh, mikro ja keskmiste ettevõtete maht ca 1,9 TWh.

„Kui arutada KOVide universaalteenusele lisamist, mis on 0,4 TWh, siis see maht saab täis. Mahust edasine üleminek tõstaks ilmselt universaalteenuse hinda, sest seda tuleb hakata tootma vähem tõhusate seadmetega,“ selgitas Michal.

Ta lisas, et universaalteenus on olemuselt valuvaigisti keerulisel hetkel. „Lahendus tulevikuks on uute soodsamate tootmisvõimsuste arendus, võrkude arendus ja sealt fantoomliitumiste puhastamine ning ELi ja muude avalike vahendite tark kasutamine energiasäästu eesmärgil. Nii tekib igaühel võimalus oma tarbimist juhtida ja seeläbi olla sõltumatum, mis on ka riigi eesmärk tervikuna,“ tõdes Michal.