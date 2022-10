OTSE | Opositsioon umbusaldab Riina Sikkutit

„Minister Sikkut on kaotanud ministrina usalduse, kuna on tegutsenud vastuoluliselt ning ebapädevalt seoses LNG-laeva toomisega Paldiski sadamasse ning veeldatud maagaasi varustuskindluse tagamisega Eestile,“ ütles Jaanus Karilaid Keskerakonna saadetud pressiteates.

Keskerakonna aseesimehe sõnul leppisid Eesti ja Soome kokku, et mõlemad riigid hakkavad välja ehitama haalamiskaid ning välja töötama võimekust LNG-laeva toomiseks selle riigi sadamasse, kus kai saab esimesena valmis. „Haalamiskai saab esimesena valmis Eestis ning seega oleks kokkuleppe kohaselt pidanud LNG-laev tulema Eesti sadamasse. Haalamiskai valmimise nimel Paldiskisse on teinud palju tööd ja ulatuslikke pingutusi nii Eesti era- kui avalik sektor. Ulatuslikus energiakriisis ning keerulises julgeolekuolukorras on veeldatud maagaasi varustuskindluse olemasolu Eesti riigile äärmiselt oluline. Riina Sikkut ei ole Eesti huvide eest seisnud,“ rõhutab Jaanus Karilaid.

Jaanus Karilaid meenutab, et veel septembri lõpus avaldas minister Sikkut avalikult toetust LNG-laeva Eestisse toomise üle. "Vähem kui kaks nädalat hiljem andis ta intervjuu, kus tõdes seekord, et teadis juba Kaja Kallase teise valitsuse ametisse astumise päeval, 18. juulil, et LNG-laev läheb Soome. Kümme päeva hiljem, 28. juulil, andis Vabariigi Valitsus aga terminali ehitavatele ettevõtjatele 38 miljoni ulatuses garantii. Seega on selge, et tegemist on olnud teadliku maksumaksja raha raiskamisega ning ettevõtjate tahtliku eksitamisega.“