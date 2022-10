Ene Pajula | Mammil läks süda pahaks - kas maantee on tõesti parem, kui raudtee?

Ja nüüd juhtus mammi Vikerraadio Reporter+ saatest kuulma intervjuud kellegi Rail Balticu vastasega, kes kuulutas kirgliku võidurõõmuga, et kas ma ei öelnud teile! Sellest raudteest asja ei saa! Mammil läks süda pahaks. Samas peab ta tunnistama, et neil anti-Rail-Balticu omadel on põhjust uhke olla. Nad on kõvasti vaeva näinud, et seda raudteed ei tuleks ja nende tegevusel on olnud tulemusi. Kuigi jah, segadust on olnud sellel ehitusel palju ilma nende abitagi.