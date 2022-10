MIS TOIMUB VENEMAA KOOLIDES? „Kui keegi saab teada, et ma „patriotismi“ tunde läbi ei vii, mind ilmselt vallandatakse.“

Venemaal Novosibirskis elav Anna (nimi muudetud) õpetab ühes vene koolis saksa ja inglise keelt ning on klassijuhataja. Üks tema tööülesannetest on „lastes patriotismi ja rahvuslikku identiteedi kasvatamine“. „Pidin rääkima lastele, et Ukraina oli Venemaa osa ning praegu me võitleme fašismiga. Selle asemel lasin neil plakatit joonistada,“ tunnistab ta.