VÕIDUVASTANDUMINE: kas kaks suurt erakonda pistavad nõrgemad enne valimisi nahka? Seeder: valijad pole nii lollid

Reformierakonna esimees, peaminister Kaja Kallas ütles 14. oktoobril oravapartei volikogul otse välja: „Tänaseks on selge see, et valimiste suur vastasseis saab olema Reformierakonna ja EKRE vahel. Me esindame kahte kardinaalselt erinevat valikut ja suunda Eesti jaoks. Tegelik valik, mille inimesed 5. märtsil teevad, on valik vaba ja avatud ühiskonna või endasse sulgunud ja üksioleva tigeda pisiriigi vahel.“

Kuigi säärane avaldus ei tule metsiku üllatusena – Reformierakond on selgelt EKRE-le vastandunud juba 2021. aasta algusest saati – siis sedavõrd konkreetsed laused on siiski märkimisväärsed. Kaja Kallas andis erakonnakaaslastele ja avalikkusele selgelt mõista, et Reformierakonna vaates saab kevadised valimised kokku võtta fraasiga: kas te valite meid või tuleb võimule EKRE.

Konkurendid võtavad selle kokku lühidalt. Ühe sõnaga. Poliittehnoloogia. „See aitab oma valijaid mobiliseerida,“ räägib Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid. “See valikuvõimalus peaks inimestel olema oluliselt laiem. Loomulikult ei taha Martin Helmet peaministrina näha, aga teemadering peaks olema oluliselt laiem,“ arvab Eesti 200 vastvalitud esimees Lauri Hussar.