Politsei tabas Viljandimaal metsa põgenenud autovarga

Sündmused said alguse kolmapäeva öösel kümmekond minutit enne kella kahte, kui Viljandis elav Toyota Land Cruiseri omanik andis häirekeskusele teada, et just hetk tagasi varastati tema 2019. aasta sõiduk.

Lõuna ringkonnaprokuröri Mari Kartau sõnul on autoomanikel oluline teha kõik endast olenev, et nende sõidukit oleks keeruline ärandada. „Info jõudis politseini tänu omanikule, kes oli oma auto turvalisuse eest hoolt kandnud. Iga autoomanik saab anda panuse organiseeritud kuritegevuse vastasesse võitlusesse – parkida oma uuem sõiduk vanemaga kinni, lukustada väravad, paigaldada autole lisaturvavarustust, kodule liikumisanduritega kaameraid ja valgusteid ning uurida ka auto edasimüüjalt sõiduki kaitsmiseks lisavõimalusi. Panustades ise oma vara kaitsesse kasvab tõenäosus, et autot ei suudeta varastada. Kui see siiski juhtub, siis suurendavad lisaseadmed võimalust, et vargad õnnestub tabada ja sõiduk saadakse tagasi. Varguste ebaõnnestumine ja üha keerulisemaks muutumine töötavad omakorda selle kasuks, et autovargad tulevikus enam Eestis toimetada ei tahaks,“ ütles Kartau.