Mida teised rahvad suitsetamisest loobumiseks kasutavad?

Kuumutatava tubaka tooteid kasutasid 2020. aastal suitsetamisest loobumiseks kõige sagedamini Küprose (9%), Itaalia (8%) ning Tšehhi, Slovakkia ja Leedu (võrdselt 6%) suitsetajad. Euroopa keskmine oli 2%, kuid seda mõjutas asjaolu, et paljudes Euroopa riikides ei olnud kuumutatava tubaka tooted Eurobaromeetri uuringu ajal veel müügile jõudnud. Niisamuti Eestis, kus esimesed kuumutatava tubaka tooted jõudsid müügile alles 2020. aasta detsembris. Osades Eesti naaberriikides jõudsid kuumutatava tubaka tooted müügile varem, mistõttu võisid Eestis suitsetajad neid sealt osta ja seepärast märkida, et kasutasid suitsetamisest loobumisel just kuumutatava tubaka tooteid.

Lõuna-Koreas ja Jaapanis on paljud loobunud suitsetamisest kuumutatava tubaka toodete abil

Mitmeid aastaid kauem on kuumutatava tubaka tooted kättesaadavad olnud aga teisel pool maakera. Lõuna-Koreas ja Jaapanis on kuumutatava tubaka tooted osutunud populaarseks suitsetamisest loobumise vahendiks – juba esimestel aastatel suitsetati seal palju vähem sigarette, Lõuna-Koreas 8,9% vähem ning Jaapanis 12%. Mõlema riigi teadlased on järeldanud, et kuumutatava tubaka toodete kasutusele võtmine suitsetamisest loobumiseks on aidanud parandada mõlema riigi tervist, sest suitsetamisega seotud haigusjuhtumeid on palju vähem esinenud.

Rootsis ja Norras aitavad suitsuvabaks saada snus ja nikotiinipadjakesed

Snusi ja nikotiinipadjakeste kasutamisel suitsetamisest loobumiseks paistis 2020. aastal Euroopas kõige enam silma Rootsi. Seal kasutas 24% suitsetajatest just neid tooteid suitsetamisest loobumiseks. Järgnesid Itaalia ja Austria suitsetajad (mõlemas 4%). Snusi osas tuleb silmas pidada, et Euroopa Liidus on selle müük lubatud ainult Rootsis. Nikotiinipadjakesedki on müügil umbes pooltes Euroopa Liidu riikides. Seetõttu ei ole snus ja nikotiinipadjakesed paljudele suitsetamisest loobumisele mõelnud suitsetajatele kättesaadav olnud.

Snusi ja nikotiinipatjade kasutamine suitsetamisest loobumiseks on populaarne ka Norras. 2019. aastal avaldas Norra Statistikaamet, et esimest korda on Norras snusi ja nikotiinipadjakeste kasutajaid rohkem kui suitsetajaid. Lääne suunas edasi liikudes leiab suitsuvabaks riigiks pürgiva Islandi, kus suitsetamisest loobumisel on olnud paljudele abiks snus. Järgmisena leiab eest Ameerika Ühendriigid, kus kasutatakse samuti snusi ja nikotiinipatju suitsetamisest loobumiseks. Sealne Toidu- ja ravimiamet andis 2019. aastal esimestele snusi toodetele ja nikotiinipatjadele hinnangu, et nende kasutamine on võrreldes suitsetamisega vähem kahjulik ja lubas hakata neid USAs müüma.