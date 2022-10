GALERII | President Alar Karis nimetas ametisse uue rahandusministri

„Korras riigirahandus on sama tähtis nagu tugev julgeolek,“ rõhutas riigipea. „Korras riigirahandus on eeldus, et riik toimib – pensionid on makstud, lapsed koolitatud, haiged ravitud, piir kaitstud, seaduserikkujad tabatud ja olulised teenused oleksid kättesaadavad.“