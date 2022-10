Reitingud: Keskerakonna toetus langes rekordmadalale tasemele

Liidrikohal püsib Reformierakond, kelle toetus on viimase kolme nädalaga tõusnud 1,7 protsendipunkti võrra. Teisel kohal on EKRE, kelle toetus on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest. Kahte populaarseimat erakonda lahutab 4,2 protsendipunkti.