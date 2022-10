Juhtkiri | Hinnatõus jätab lumesahad seisma?

ELi kõrgeim inflatsioon pole veel kõigis eluvaldkondades endast täiel määral märku andnud, aga talv on ukse ees ning uus peavalu lisandumas – kas ja kuidas õnnestub teed ja tänavad lumest ja jääst vabad hoida ning libedust tõrjuda? Kütus ja sool on olulisest kallinemisest hoolimata küll saadaval, kuid teehooldajate teeninduslepingud on sõlmitud vanu hindu arvestades.