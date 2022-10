SÕJAKOKKUVÕTE | Sõjalennuk kukkus kortermajja

Esmaspäeva õhtul kukkus Jeiskis elumajja sõjalennuk Su-34. Vene meedia teatel hukkus 13 kortermaja elanikku. Moskva teatas, et tegu oli untsu läinud õppelennuga, süttis vaid mootor. Maja lahvatas leekidesse ning kõlas mitu plahvatust. Esialgse info kohaselt oli lennuk relvastust täis, ent Kreml eitab seda. Meduza tsiteerib üht Ukraina lennundusasjatundjat, kes usub samuti, et relvastust võis lennukis olla ehk vaid minimaalselt. Piloodid jäid ellu, jäädes langevarjuga liueldes isegi kaamerasilma ette. Vähe sellest, üks neist jäi ka ühe kohaliku mehe mobiiltelefoni kaamerasse. Maas lamava piloodi ümber kogunesid murelikud inimesed. „See lasti alla, jah?“ küsib üks appitõtanu temalt. „Ei,“ kõlab vastus. Endine Vene sõjaväepiloot Vladimir Popov sõnab väljaandele Fontanka, et tema neid piloote ei kadesta – väljaõpe nõuab, et kokpitist võib end häirenupule vajutades väljutada vaid tingimusel, et ükski tsiviilobjekt sellest ohtu ei satu.