GALERII | Reformierakonna juhatus kinnitas rahandusministri kandidaadiks Annely Akkermanni

„Annelyl oskab väga hästi raha lugeda tal on kogemus nii eraettevõtlusest, kohalikust omavalitsusest kui Riigikogust. Meil on erakonnas rahandusekspertidest väga pikk pink ja mul on hea meel, et saame seda meeskonda nüüd veelgi tugevamaks,“ sõnas Kaja Kallas.



Annely Akkermann ütles, et soovib pakkuda rahandusministrina valitsusele tuge, mis aitab langetada paremaid ja argumenteeritumaid otsuseid. „Esimeseks prioriteediks on kindlasti riigieelarve vastuvõtmise toetamine. Eelarve on ajaloo suurim, 17 miljardit, selle hulgas abipakett energiasõjas toimetulekuks, tulumaksuvaba miinimumi tõus, laste- ja peretoetuste tõusud ning pensionitõus ja keskmise pensioni tulumaksuvabastus.“



Annely Akkermann on Pärnumaalt valitud Riigikogu rahanduskomisjoni liige.