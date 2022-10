Igor Gräzin | Miks politsei käskis mul sini-must-valge maha võtta?

Klaarime ära selle episoodi, millest ajakirjandus kirjutas septembri lõpul. Lugu oli nii, et mõne nädala eest seisis Elvas sissesõiduteel politseinike rivi kampaanias „Kõik puhuivad!“. No puhusidki. Kõik. Ilma probleemideta. Aga siis tõmbasid kaks politseinikku minu auto tee servale ja küsisid: mis imelik auto registreerimise number sul on? Ja tee see otsemaid korda! Selgitan: mul on täiesti tavaline number, mille vasakusse serva, seal, kus on Euroopa Liidu täherõngas, on peale pandud kleeps, millel Euroopa Liidu sümboli asemel on sini-must-valge. Just Eesti lipp oli see, mis politseinikku häiris.