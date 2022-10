„JÄRGMINE PEATUS“ | Moedisaineriks Taanis: ootamatu bürokraatia, taanlaste suhtumine moodi ja segadus, kus on Eesti

Saates tuleb juttu näiteks Taani toetuste süsteemist (üliõpilastele), et taanlased ei tea Eesti asukohta, ootamatult suurest bürokraatiast, elust väikelinnas Herningis ja õppest sealses ülikoolis ning loomulikult moeteemadel. Taavi mõtiskleb, milline on taanlaste moetunnetus ning kui kerge või raske on saada Taanis moedisaineri ametikohale.