Kõneravi.ee keskkond on ainulaadne tööriist düsleksiaga lapse teraapias

Euroopa Sotsiaalfondi meetme „Digitaalne õppevara - nutikas õppimine“ raames loodi düsleksiaga lastele 54 uut harjutust. Harjutused on mitmekesised, alates tähe tasandist ning lõpetades fraaside ja lausete harjutustega.

Kõneravi.ee keskkonna sisuekspert Jürgen Järvik toob näiteid uutest düsleksia harjutustest: „Kõige lihtsamad on tähtede visuaalse taju harjutused, kus lapsel palutakse eristada etteantud tähte teistest sarnase kujuga tähtedest (nt A ja V). Samuti on tähtede seas mitu sõnakoostise harjutust. Lapsele kuvatakse ette mingi sõna ja kogum tähti ning ta peab tähtede seast valima need, millest see sõna moodustub. Need harjutused aitavad lapsel mõista, et tähendust kandev sõna moodustub kindlatest tähtedest, mis on kindlas järjekorras.“

Uute harjutuste seas on ka sõnade lugemise, samakõlaliste sõnade eristamise ja riimide tajumise harjutusi. Lisaks on harjutuste seas ka mõistatusi: lapsele kirjeldatakse mingit eset või olendit (nt rebane), ta peab seda hoolikalt lugema ning etteantud piltide seast valima selle, mis kirjeldusele vastab. „Paljud harjutused on teemapõhised, võimaldades lapsel harjutada just nende sõnadega, mis talle parasjagu huvi pakuvad,“ selgitab Järvik.



Düsleksia on algkoolilaste seas laialt levinud lugemishäire

Düsleksia on häire, mille puhul on inimese lugemisoskus sobiva õpetuse ja normaalse intellekti juures oluliselt puudulikum, kui võiks eeldada tema muude võimete juures. See on väga sarnane teiste lugemishäirete ja hariduslike erivajadustega ning võib olla raske seda teistest häiretest eristada.



Kõneravi.ee tootejuht Birgit Kriegeri sõnul ilmneb düsleksia lapsel tavaliselt siis, kui ta läheb kooli ning hakkab õppima lugemist ja kirjutamist. „Düsleksiaga tuleb tegelema hakata juba esimeses klassis. Kui see tuvastatakse lapsel hiljem, siis tähendab see suure tõenäosusega seda, et ta lugemisoskus jääb ka edaspidi teistest märgataval määral maha.“ Ehkki düsleksia mõjutab peamiselt sõnalisi võimeid ja keeleoskust, on see seotud ka muude kognitiivsete funktsioonidega. Lisaks on sellel psühholoogilised mõjud. “Kui laps näeb koolis, et teised loevad hästi, aga temal ei tule see üldse välja, siis võib see mõjutada nii ta enesehinnangut, motivatsiooni elus hakkama saada kui ka ta suhteid teistega.“

Düsleksia esineb kuni 10 protsendil inimestest. Koolilaste esineb lugemishäireid rohkemgi. Eestis tähendab see hinnanguliselt 30 000 last.