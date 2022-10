FOTOD | Tabati Kadrioru Selveris meest pussitanud ründaja

Teisipäeval kell 12.22 sai politsei teate, et Kadriorus asuvas Selveris toimus kahe mehe vahel konflikt, milles üks osapool lõi teist noaga. Kannatanu, 45aastane mees viidi raskes seisus haiglasse. Ründaja põgenes sündmuskohalt. Kell 14.20 teatas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre Twitteris, et ründaja on tabatud. Mees leiti Kristiinest.