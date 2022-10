Politsei otsib õnnetuse pealtnägijaid: Rakveres sõideti otsa teed ületanud lapsele, autojuht lahkus sündmuskohalt

Rakvere politseijaoskonna grupijuht Martin Rist tuletab kõigile liiklejatele meelde, et kannatanuga liiklusõnnetuse korral lasub auto- või kergliikurijuhil kohustus teavitada juhtunust politseid, helistades numbril 112. „Selliste õnnetuste puhul ei pruugi kannatanu oma vigastusi osata hinnata ja on väga oluline, et juht teavitaks toimunust esimesel võimalusel häirekeskust,“ rõhutas Rist ning lisas, et paraku on see lühikese aja jooksul juba teine kord, kus autojuht ülekäigurajal lapsele otsa sõidab ja sündmuskohalt lahkub.