HINNATÕUSUD JÄRAVAD KA TEEHOOLDAJAID! Argo Luude: „Kui tuleb raske talv, siis läheb verelaskmiseks.“

„Matemaatika on väga lihtne – kui raha, mida sa kliendi käest saad, ei kata pikema aja jooksul kulusid, siis sa paned poe lihtsalt kinni. Kus on toimunud uued teehoolduse hanked, siis kuulu järgi on tellijad uusi hindu nähes väga ära ehmatanud, aga mida sa teed,“ kirjeldab teehooldaja ebakindlat elu ASi Eesti Keskkonnateenused juht Argo Luude.