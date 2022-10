Keit Pentus-Rosimannus teatas ministriametist ja poliitikast lahkumisest. Ministriks võib saada Annely Akkermann

Olen kogu seda poliitiku tööd peaaegu kaks aastakümmet tehes proovinud ise inimesena mitte kaotsi minna. Tänan südamest kõiki teid, kes te mind kogu minu poliitilises tegevuses olete toetanud. Teie tagasiside on inspireerinud ja nõudlikkus on innustanud. Tänan ka kõiki minu vastaseid mulle nende aastate jooksul pööratud tähelepanu eest – nad on andnud mulle tahtmatult kinnitust, et ma teen midagi olulist õigesti ning muutnud möödapääsmatuks kasvamise tugevamaks nii inimese kui ka poliitikuna.

„Keit Pentus-Rosimannuse ametiaeg rahandusministrina on langenud keerulisse kriisiperioodi, kus on tulnud kokku panna lausa neli eelarvet ja lisaks riigieelarvestrateegiad. Keerulised ajad on Keidule andnud võimaluse tõestada end silmatorkava töövõime ja vastutustundega nii riigirahanduse poliitilise juhi kui eksperdina. Keit on olnud väärtuslik meeskonnaliige. Mul on ühelt poolt kahju, et Keit läheb, aga teisalt hea meel, et ta saab end tõestada ka Euroopa Kontrollikojas. Soovin Keidule edu kandideerimisel ja jõudu üleeuroopalise finantsdistsipliini eest seismisel,“ ütles peaminister Kaja Kallas. Peaminister annab ministri tagasiastumispalve president Alar Karisele edasi homme hommikul.